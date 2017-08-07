۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

ضمن استقبال از تقویت روابط با کشورهای عربی؛

ایاد علاوی: جریان صدر در میان گروههای شیعه به ما نزدیک‌تر است

معاون رئیس جمهورعراق و رئیس ائتلاف میهنی ضمن تأکید بر اینکه هنوز هیچ ائتلافی با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر صورت نگرفته، جریان صدر را نزدیکترین گروه سیاسی به ائتلاف متبوع خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایاد علاوی» معاون رئیس جمهور عراق و نخست وزیر پیشین این کشور در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه بی بی سی، گفته که جریان صدر به ریاست «مقتدی الصدر» نزدیک ترین جریان به ائتلاف میهنی عراق به شمار می رود.

وی که رهبری ائتلاف میهنی عراق را برعهده دارد تأکید کرد که توافقی میان او و جریان صدر برای تشکیل یک ائتلاف مشترک برای مشارکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ عراق صورت نگرفته است و ائتلاف متبوع او در حال حاضر در حال رایزنی های داخلی است و افزود که در میان جریان های شیعه عراقی، جریان صدر به ائتلاف میهنی عراق نزدیکتر است.

علاوی که خود از شیعیان عراق است و سابقه عضویت در حزب بعث منحل را تا سال ۱۹۷۵ دارد ادعا کرد که مردم عراق از طائفه گرایی در این کشور خسته شده اند و اجازه نخواهند داد دین سیاسی شود.

او همچنین در واکنش به سفر مقتدی صدر رئیس جریان صدر به عربستان گفت هنوز از من برای سفر به عربستان دعوت نشده اما از اقدامات این چنینی و تقویت روابط جریان های سیاسی عراقی با کشورهای عربی استقبال می کنم.

علاوی ادعا کرد در دیدارهایی که با جریان صدر داشته به مقتدی صدر گفته که بهتر است موضع خود را واضح و روشن در مورد مسائل مختلف از جمله طائفه گرایی سیاسی، ایران و نیروهای الحشد الشعبی بیان کند و به اظهار نظر پشت درهای بسته اکتفا نکند بلکه این مواضع را به صورت آشکار بیان کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تلاش عربستان برای جذب گروه ها و جریان های شیعه عراقی و کم کردن آنچه نفوذ ایران در عراق خوانده می شود گفت که معتقد است عربستان به تنهایی قادر به چنین کاری نیست و نیاز است شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی دیگر مانند مصر نیز در این زمینه وارد عمل شوند زیرا توانایی مصر در این زمینه بیشتر از عربستان است.

