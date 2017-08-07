عامل قتل شهروند ابهری به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری ،حجت الاسلام حسن مظفری، از اجرای حکم قصاص نفس (اعدام) محکوم علیه (م.م) که با همکاری همسر مقتول اقدام به قتل یک شهروند ابهری نموده بود خبر داد.

وی اظهار کرد: حکم قصاص نفس این مجرم صبح روز دوشنبه مورخه ۱۶/۵/۹۶ در محوطه زندان مرکزی زنجان پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و با حضور اولیاء دم به مرحله اجرا درآمد.

مظفری یادآور شد: متأسفانه در این پرونده ، همسر مقتول با محکوم علیه ارتباط نامشروع و غیر اخلاقی داشته و حتی قاتل تصمیم خود مبنی بر قتل مقتول را با همسر او در میان گذاشته بوده است و برابر اظهارات محکوم علیه همسر مقتول در پیامک ها و تماس ­های تلفنی خود خواستار کشتن شوهرش بوده است تا با از میان برداشتن او با محکوم علیه ازدواج نماید.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان در همین رابطه تأکید کرد : تزلزل بنیان خانواده ، اساس و ریشه بسیاری از آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی است و استحکام نهاد مقدس خانواده راهکار اصلی دفع این نوع آسیب های فرهنگی و اجتماعی است و رخداد همچنین موضوعات تلخی بیانگر لزوم توجه بیشتر به مباحث دینی و تربیتی از سوی متولیان امر می باشد.

مظفری در خصوص مجازات همسر مقتول فوق الذکر نیز افزود: برابر آخرین حکم صادر شده از دیوان عالی کشور محکوم علیه (آ.م همسر مقتول) به جرم معاونت در قتل و رابطه نامشروع مادون زنا به ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم شده است که پرونده در شعبه اجرای احکام دادسرا در حال اجرا می باشد.

در پایان دادستان مرکز استان زنجان خاطر نشان کرد : افراد شرور و کسانی که در صدد ارتکاب چنین جرائمی در سطح جامعه هستند باید بدانند که قادر به فرار و رهایی از دستان پر توان عدالت نخواهند بود و دستگاه قضایی بطور قاطع و با جدیت با آنان برخورد خواهد کرد.