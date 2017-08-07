لزوم برندسازی در حوزه پرورش طیور بومی صومعه سرا/تعامل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه های شیلات و دامپزشکی که بعدازظهر دوشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد که به بررسی مسائل و مشکلات حوزه شیلات و راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار با توجه به پتانسیل شهرستان در این حوزه و همچنین جلسه دامپزشکی با محوریت پیشگیری ومقابله با آنفلوآنزای فوق پرندگان به راهکارهای پیشگری و مقابله با این ویروس با توجه به اینکه صومعه سرا قطب تولید مرغ استان گیلان محسوب می شود پرداخته شد.

لزوم تغییر ذائقه مردم در زمینه مصرف ماهی

فرماندار صومعه سرا در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مختلفی جهت ساماندهی و برنامه ریزی آب بندان ها، اظهار کرد : لایروبی و افزایش ظرفیت آب بندان ها بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی ها باید در جهت استفاده چند منظوره از ظرفیت آب بندان ها همانند تامین آب کشاورزی، پرورش ماهی، گردشگری و ورزش های مختلف باشد، افزود: با توجه به پایان فصل کشاورزی اولویت باید استفاده از آب بندان ها برای تولید و پرورش ماهی و رونق آن باشد.

فرماندار صومعه سرابا تأکید بر زمینه ایجاد و فراهم کردن اشتغال و درآمد پایدار در سطح روستاها، گفت: ایجاد اشتغال برای جوانان هدف اصلی مسئولان است.

وی با اشاره به اهمیت مصرف ماهی و استفاده از آن در سفره غذایی خانواده ها، خاطرنشان کرد : تغییر ذائقه ایرانی به سمت مصرف ماهی، تولید هرچه بیشتر انواع ماهی و کاهش قیمت و همچنین افزایش قدرت خرید خانواده ها می تواند زمینه رشد و رونق این صنعت را فراهم کند.

فتح اللهی با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا مقام دوم در تولید و پرورش ماهی در سطح استان گیلان را دارد، تصریح کرد: باید از این ظرفیت و پتانسیل با برنامه ریزی و اجرای برنامه های مناسب استفاده شود.

فرهنگ سازی و وجود پیوست فرهنگی در حوزه های مختلف به ویژه بهداشتی ضروری است

وی در ادامه این جلسه به اهمیت موضوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آمادگی دستگاه ها مربوطه در راستای پیشگیری و مقابله با آن تأکید و اظهار کرد: شناسایی و معدوم سازی طیور آلوده یکی از مهمترین اقداماتی است که در زمان شیوع بیماری انجام می گیرد.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه این شهرستان قطب اصلی تولید و پرورش مرغ در استان گیلان محسوب می شود، گفت: توجه به نکات بهداشتی و اطلاع رسانی عمومی بهترین راهکار برای کاهش خسارت های ناشی از شیوع این بیماری و همچنین افزایش سلامت جامعه است.

وی با تأکید برضرورت اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ در حوزه های مختلف مخصوصا بهداشتی، گفت: استفاده از مشارکت های مردمی، آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

فتح اللهی به نقش اصحاب رسانه و خبرنگاران در این حوزه و آگاهی و اطلاع رسانی به سطح جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت در راستای آموزش و اطلاع رسانی عموم در پیشگیری و مقابله با بحران هایی نظیر آنفلوآنزای پرندگان بسیار تأثیرگذار است.

وی در ادامه با بیان اینکه در وجود پیوست فرهنگی در هر حوزه نتیجه بخش است، تصریح کرد: رعایت بسیاری از نکات بهداشتی توسط پرورش دهندگان طیور باید به صورت یک فرهنگ در منطقه نهادینه شود.

ممنوعیت شکار و فروش مرغ بومی در بازارچه های محلی الزامی است

رئیس شبکه دامپزشکی صومعه سرا در ادامه این جلسه با اشاره به ۴۹۰ نمونه گیری از بازارچه های محلی توسط کارشناسان، یادآورشد: همچنین از روستاهایی که گزارش تلفات شده نیز نمونه گیری صورت گرفته است.

مهدی بهروزی با بیان اینکه معدوم سازی پرندگان آلوده فرآیندی هزینه بر و دارای تبعات اجتماعی از سوی مردم است، افزود: متاسفانه به علت نبود مرز مشخص بین روستاها شهرستان نمی توانیم براساس ضوابط تعیین شده قرنطینه اجرای کنیم.

وی همچنین برخی راهکارهای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح شهرستان اشاره و اظهار کرد: کنترل و جلوگیری از شکار، و ایجاد نما و همچنین زنده فروشی پرندگان شکار شده و استفاده نکردن رستوران ها از گوشت پرندگان شکاری از مهم ترین راهکارهای پیشگیری است.

رئیس شبکه دامپزشکی صومعه سرا با بیان اینکه باید جمعیت طیور پرورش داده شده در سطح شهرستان مشخص و کنترل شود، گفت: با توجه به اینکه شهرستان در این حوزه دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی بوده در راستای حمایت از آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

توجه به برندسازی در حوزه پرورش طیور بومی

وی با تأکید براینکه طیور پرورش داده شده باید از طریق کشتارگاه ها، کشتار و در بسته بندی های بهداشتی و تحت نظارت عرضه شود، تصریح کرد: در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار اردک در شهرستان در حال پرورش هستند که در فصل پاییز و زمستان که فصل مشخص توزیع شده که باید از اکنون به فکر نظارت و کنترل بر آن باشیم.

بهروزی با بیان اینکه برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع این بیمار باید بتوانیم از توان افرادی که می توانند در حوزه توزیع پرندگان بومی برندسازی کنند استفاده کنیم، اظهار کرد: استفاده از بخش خصوصی و همچنین گروه های مردم نهاد می تواند در حوزه کنترل بیماری های طیور کمک حال شود.

به گفته این مسئول باید بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در مسیر حفظ و مدیریت طیور بومی و جلوگیری از شکار و همچنین آموزش به پرورش دهندگان گام های مثبتی برداریم.

وی همچنین تأکید کرد: در حوزه مرغ بومی نیازمند تعامل میان امور صنفی و شهرداری برای شناسایی مراکز آلوده هستیم.

تولید سالانه بیش از ۸۵۰۰تن ماهی در صومعه سرا

رئیس اداره شیلات صومعه سرا نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این شهرستان دومین تولیدکننده ماهی با وجود یک هزار مرزعه است، افزود: از این تعداد سالانه هشت هزار و ۵۶۰ تُن ماهی در شهرستان تولید می شود.

رضا شاد با بیان اینکه فعالیت های اداره شیلات شهرستان صومعه سرا در ۹ بخش انجام می شود، گفت: نظارت بر فعالیت و تولید ۸۵۹ مزرعه ماهیان گرم آبی به مساحت یک هزار و ۳۷۸ متر مربع و تولید سالانه شش هزار و ۸۹۱ تُن از جمله این فعالیت ها است.

وی با اشاره به وجود ۱۰۱ پهنه و آب بندان فعال و دو منظور در صومعه سرا، گفت: این آب بندان ها با مساحت ۳۴۵ متر مربع سالانه هزار و ۲۰۹ تُن ماهی پرورش و تولید می کنند.

رئیس اداره شیلات صومعه سرا با بیان اینکه ۱۶ مزرعه فعال پرورش و تولید ماهیان سردآبی در صومعه سرا وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۱۵۲ تُن ماهی قزل آلا در این مزارع تولید می شود.

وی همچنین یکی دیگر از فعالیت های اداره شیلات صومعه سرا نظارت بر مزارع تکثیر ماهی و تولید بیش از شش میلیون قطعه انواع ماهی گرم آبی عنوان و تصریح کرد: تولید بیش از ۴۳۷ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی و همچنین یک میلیون و ۲۶۰ هزار قطعه ماهی قزلآلا از دیگر فعالیت های این اداره است.

ایجاد بیش از ۱۰۰۰ فرصت شغلی پایدار در حوزه شیلات صومعه سرا

شاد به زمینه های اشتغال زایی فراوان در حوزه پرورش ماهی و شیلات در شهرستان صومعه سرا باتوجه به پتانسیل آن اشاره کرد و یادآورشد: بیش از هزار و ۱۰۰ اشتغال پایدار در این حوزه تاکنون ایجاد شده است.

وی در ادامه یکی دیگر از فعالیت های اداره شیلات را توجه به پرورش ماهی در حوزه تالاب دانست و گفت: ساماندهی و مدیریت برفعالیت سه شرکت تعاونی صید و صیادی در حوزه تالاب صومعه سرا از مهم ترین این اقدامات بوده است.

رئیس اداره شیلات صومعه سرا با اشاره به رها سازی بچه ماهی به منظور بازسازی ذخایر گونه های با ارزش تالاب و دریای خزر، ادامه دادک تاکنون در سال جاری پنج و میلیون و ۵۰۰ قطعه بچه ماهی در تالاب صومعه سرا رهاسازی شده که پیش بینی می شود این میزان به ۱۰ میلیون بچه ماهی برسد.

وی پرورش ماهی کپور، اجرای طرح کشت توام با برنج را از دیگر اولویت های و فعالیت های اداره شیلات صومعه سرا اعلام کرد.

شاد همچنین به برخی مشکلات و موانع موجود در این حوزه نیز اشاره و خواستار تعامل و همکاری بین دستگاهی میان محیط زیست، دامپزشکی و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و شیلات شد.