۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان:

کشفیات کالای قاچاق در زنجان ۲۳ درصد رشد دارد

زنجان- رئیس پلیس آگاهی استان زنجان از افزایش ۲۳ درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان از آغاز سالجاری تا ۱۵ مردادماه خبر دادو گفت: ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق ۱۶ میلیارد تومان بوده است.

سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر ازافزایش ۲۳ درصدی کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان از آغاز سالجاری تا ۱۵ مردادماه خبر دادو گفت: ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در استان ۱۶ میلیارد تومان بوده است. 

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۳۳ کیلو گرم شمش طلا در استان زنجان از قاچاقچیان کشف و ضبط شد. 

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: پدیده قاچاق اقتصاد کشور را بیمار و نا کار آمده کرده و با گسترش قاچاق کالا ، بخش تولید ، اشتغال کشور صدمه دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می شود.

رئیس  پلیس آگاهی استان زنجان، تاکید کرد: قاچاق کالا کیان اقتصاد و سلامت جامعه را به خطر انداخته و موجب تبعیض ، بی عدالتی و تجمل گرایی و فرهنگ مصرف زدگی می شود.

 رحمتی گفت: قاچاق کالا یکی از موضوع های امنیت زا در اغلب کشور ها از جمله ایران است که دولتها برابر این پدیده با وضع ضمانت های اجرایی محکم کیفری ، واکنش قهر آمیز نشان می دهند.

وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است چرا که باید یک الگوی مصرف صحیح در کشور برنامه ریزی و اجرا شود تا اقتصاد سالم در کشور رونق پیدا کند.

 رحمتی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم ملی است و  همچنین تمام اقشار جامعه باید نسبت به مصرف کالای داخلی مبادرت کنند.

