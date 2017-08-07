اجرای طرح فاضلاب در بافت فرسوده نیازمند اصلاح بافت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی ظهر دوشنبه در نشست شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه؛ نگاه ما به طرح فاضلاب شهر بندرعباس و حفظ محیط زیست نگاهی شهروندی است،اظهار داشت:حفظ محیط زیست باید یک فرهنگ عمومی شود و تعهد ما و نسل آینده به حفظ آن الزامی است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان تنها متولی حفظ محیط زیست نیست اگر کماکان به دنبال ارگان مقصر باشیم، مشکل فاضلاب رفع نخواهد شد و تنها راه حل این مشکل، همکاری و دغدغه مند بودن همه سازمان های ذیربط است.

قصمی در ادامه ضمن انتقاد از رفتار برخی شهروندان و ارگان ها تصریح کرد: در شهر بندرعباس ۷۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب کار شده است اما هر کسی هر جور که دلش می خواهد با شبکه و منحول های فاضلاب (درب های فلزی) رفتار می کند. برای مثال تمامی تانکر های تخلیه فاضلاب های خانگی و غیر خانگی به راحتی فاضلاب خود را از طریق منحول ها وارد شبکه کرده و خسارت های سنگینی به شبکه فاضلاب وارد می کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برای رفع مشکل فاضلاب بندرعباس، ما خود را موظف می دانیم و در این زمینه خواستار کمک و همکاری شورای شهر هستیم. اما جمع آوری روان آب های سطحی که در برخی مناطق به گنداب با بار آلودگی بسیار بالاتر از فاضلاب تبدیل شده، به عهده آبفا نیست بلکه مسئولیت هدایت روان آب ها به عهده ارگان دیگری است. همچنین اجرای طرح فاضلاب در بافت های فرسوده نیازمند اصلاح و بازسازی بافت شهری است در نتیجه علاوه بر آبفا دیگر سازمان های مرتبط نیز باید خود را موظف بدانند.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه گفت: در حال حاضر ۷۹ درصد از جمعیت شهر بندرعباس از شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهره مندند که حجم فاضلاب جمع آوری شده بیش از ۵۳ هزار متر مکعب در شبانه روز است.

وی گفت: اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، اصلاح و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس با ظرفیت ۷۲ هزار متر مکعب در شبانه روز و احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک نبوت با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد از جمله اقدامات این شرکت در سال گذشته بوده است . همچنین ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بندرعباس با اعتبار هزینه شده بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد ریال از جمله پروژه های در دست اجراست که تکمیل آن ۴ هزار و ۶۵۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در خصوص فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس نیز گفت: بر اساس قانون شرکت های آب و فاضلاب چنانچه این شرکت ها متقاضی بخش خصوصی در بخش فروش پساب داشته باشند اجازه واگذاری پساب را دارند که شرکت آب و فاضلاب در همین راستا از سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان یک فر صت جهت تصفیه مجدد پساب و بازچرخانی آن استفاده نموده است.

قصمی در پاسخ به پرسش عضو شورای شهر در خصوص چرایی عدم تحقق قرارداد تصفیه و فروش پساب تصفیه خانه بندرعباس،گفت: گرچه از سال ۹۴ سرمایه گذار این طرح انتخاب شده است اما قرارداد نهایی تصفیه و فروش پساب عملا در پایان سال ۹۵ امضاء و اجرایی شده است.