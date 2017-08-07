به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی در آیین رسمی افتتاح مدرسه قرآنی امام سجاد(ع) در آستان مقدس امامزاده شاه جمال(ع) گفت: نشر قرآن و معارف کلام وحی در جامعه دارای اهمیت زیادی است و همه بخش‌ها و دستگاه‌ها وظایف خاص خود را در این زمینه دارند.

وی افزود: حفظ آیات وحی زمینه‌ساز انس با قرآن است به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر تربیت ۱۰ میلیون نفر حافظ قرآن در کشور تأکید دارند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه تدبیر رهبری مبنی بر تربیت این تعداد از حافظان ناظر به مسئله انس با کلام خداست گفت: یکی از راهکارهای مهم برای عمل به این فرمایش و مطالبه رهبر معظم انقلاب، راه‌اندازی مدارس قرآنی است.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه تاکنون طرح‌های متنوعی را برای پوشاندن جامعه عمل به منویات رهبرانقلاب در حوزه قرآن اجرایی کرده که از آن جمله می‌توان به دوره‌های تربیت مربی قرآن، مدارس مجازی حفظ قرآن و طرح تربیت حافظان قرآن اشاره کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: ایجاد مدارس قرآنی با محوریت بقاع متبرکه هم یکی از راهکارهای عملی در این زمینه محسوب می‌شود و استان قم نیز با راه‌اندازی مدارس مختلف قرآنی از جمله مدرسه امام سجاد(ع)، گام‌های مثبتی در این حوزه برداشته است.