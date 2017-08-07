به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان ظهردوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: خبرنگاران دغدغه انعکاس اخبار و رویدادهای ورزشی را دارند و امروز دنیا را نمی‌توان بدون رسانه‌ها و انعکاس اخبار دید.

وی اظهار کرد: ما در همه بخش‌ها به انعکاس اخبار و رویدادها نیاز داریم و در این میان جایگاه خبرنگاران بسیار ارزشمند است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ایجاد بسترهای مناسب در ورزش موجب رفع کمبودها شده و رسانه‌ها واقعیت‌های جامعه را منعکس می کنند و می توانند در تقویت نقاط قوت هم موثر باشند.

جوان تاکید کرد: خبرنگاران به عنوان سومین عامل در زندگی مردم نقش مهمی دارند و در بخش ورزش و توسعه آن نیز می توانند بسیارموثر باشند و بخش ورزش همیشه از انعکاس اخبار توسط خبرنگاران منتفع شده وانعکاس رویدادها موجب برجسته شدن ورزش می‌شود.

وی افزود: ورزش نیازمند همراهی به ویژه در توسعه بخش همگانی است و اولویت کاری ما در بخش ورزش همگانی بوده تا شادابی در جامعه افزایش پیدا کند و در روزش همگانی تلاش‌های خبرنگاران موجب توسعه این بخش و برقراری عدالت اجتماعی می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: صنایع بزرگ زنجان حمایت ضعیفی از ورزش دارند و در تلاش هستیم سهم ورزش را از صنایع استان گرفته تا در عرصه‌های دیگر تیم‌داری و در سطح آسیا رقابت کنیم.

جوان افزود: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جمعیتی در رده‌های کشورهای جوان دنیا قرار دارد، رشد و اعتلای ورزش استان و همگانی کردن و شناخت و پرورش نخبگان تاثیر مهمی در پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی در بین همه اقشار جامعه دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان گفت: توسعه ورزش همگانی به عنوان استراتژی اصلی و حاکمیتی دولت در راستای ارتقای سلامت جسمی روانی و ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی است.

جوان ابراز کرد: فرهنگ اصیل و اصالت‌ها باید در هر شرایطی حفظ شود و استان زنجان از ۱۰ سال گذشته در بخش حضور ورزش‌های تیمی و باشگاهی داشته که در رشته‌هایی چون فوتبال و بسکتبال و واترپلو نمود داشته است.

وی افزود: استان زنجان در چند رشته ورزشی دارای جایگاه خاصی است و شته‌هایی چون ووشو، کوهنوردی و بدمینتون از جمله رشته‌های خوب در استان زنجان هستند.

جوان افزود: دبیرخانه شورای ورزش استان اهداف و وظایف مختلفی را بر عهده دارد و بررسی و تدوین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ورزش، تهیه و صدور ابلاغ اعضای شورا و بررسی و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده از جمله وظایف این شورا است.