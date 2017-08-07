به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «صدیق صدیقی» رئیس مرکز رسانههای دولت افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد تاکنون به توافقهای صورت گرفته مبنی بر سرکوب گروههای تروریستی در این کشور عمل نکرده و به همین دلیل تبادل اطلاعات سری با این کشور متوقف خواهد شد.
وی افزود: تا وقتی که پاکستان در برابر سرکوب گروههای تروریستی اقدامات عملی نکند، تبادل اطلاعات با اسلامآباد متوقف خواهد شد.
صدیقی تصریح کرد که افغانستان تا به حال شاهد هیچ اقدامی نبودهاست که دولت پاکستان عملا در راستای نابودی تروریست ها در ادامه انجام داده باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که «مک مستر» مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز به دولت پاکستان هشدار داد که باید دست از حمایت گروههای تروریستی و به خصوص طالبان بردارد.
وی تاکید کرد که واشنگتن بیش تر از این نمی تواند حمایت پاکستان از طالبان را تحمل کند.
گفتنی است که چندی پیش کابل و اسلامآباد توافق کردند که با استفاده از اطلاعات سری بین دو کشور، عملیاتهایی را در دو سوی خط مرزی «دیورند» انجام دهند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
