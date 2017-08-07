دستگیری متهمان قاچاق در دشتی ۲۹۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ جهانبخش صیادی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به عملکرد چهارماهه این فرماندهی در برقراری نظم و امنیت اشاره کرد و اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته جرائم خشن در سطح شهرستان به نسبت سال گذشته صد درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در بحث کشفیات سرقت در شهرستان نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزایش ۲۵ درصدی داشته‌ایم و در زمینه وقوع سرقت ها کاهش ۱۹ درصدی شاهد هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی افزود: در خصوص دستگیری سارقین افزایش ۲۲ درصدی داشته‌ایم که در این راستا چندین باند سارقین که به سرقت هایی همچون سرقت داخل خودرو، مغازه، طلاجات دست زده بودند متلاشی شدند.

صیادی بیان کرد: اجرای طرح‌های پاک‌سازی مناطق آلوده به مواد مخدر در نقاط آلوده، دستگیری عاملین و توزیع کنندگان مواد مخدر، دستگیری معتادین تابلو و ولگرد اقدامات چشمگیری شاهد هستیم که تعداد نه محله آلوده به مواد مخدر پاکسازی شده است.

وی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: در این راستا اقدامات مطلوبی صورت گرفته که با افزایش کشفیات هفت درصدی کالای قاچاق و توقیف ۷۶۳ درصدی خوردوهای حامل کالای قاچاق و ۲۹۱ درصدی دستگیری متهمین کالای قاچاق روبرو بودیم.

در پایان از قاسم بازیاری خبرنگار خبرگزاری مهر با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.