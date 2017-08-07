  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان:

قاتل فراری پس از گذشت ۱۹ روز در زاهدان دستگیر شد

قاتل فراری پس از گذشت ۱۹ روز در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام کار اطلاعاتی گسترده، قاتل فراری که پس از ارتکاب قتل متواری شده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر قتل مردی ۳۸ ساله در ۲۹ تیرماه سال‌جاری بر اثر شلیک اسلحه شکاری در یکی از محلات شهرستان زاهدان و اطلاع از مخفی‌شدن قاتل فراری، شناسایی و دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس آگاهی در پی پایش‌های اطلاعاتی و تحقیقات همه‌جانبه، هویت متهم و محل اختفای وی را شناسایی و پس از انجام هماهنگی‌های قضائی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از انبارهای حاشیه شهر دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم انگیزه خود از قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

کد مطلب 4052437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها