قاتل فراری پس از گذشت ۱۹ روز در زاهدان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر قتل مردی ۳۸ ساله در ۲۹ تیرماه سالجاری بر اثر شلیک اسلحه شکاری در یکی از محلات شهرستان زاهدان و اطلاع از مخفیشدن قاتل فراری، شناسایی و دستگیری متهم بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس آگاهی در پی پایشهای اطلاعاتی و تحقیقات همهجانبه، هویت متهم و محل اختفای وی را شناسایی و پس از انجام هماهنگیهای قضائی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از انبارهای حاشیه شهر دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه متهم انگیزه خود از قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.
