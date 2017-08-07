ادب و مهرورزی در سیره رضوی/لزوم آشنایی جهانیان با امام رضا (ع)

آیت‌الله سیدرضا حسینی مازندرانی، فقیه عظیم الشان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و تولیت حوزه علمیه و امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهر ری با اشاره به سال های تحصیل خود در حوزه علمیه قم و بهره مندی از دروس و شخصیت اخلاقی و معنوی مراجع معظم تقلید، گفت: حضرت معصومه)س) با پرهیزگاری، کرامت و ایثار در مسیر دین، به مقام تقرب خداوند رسیدند، هرچند ممکن است عده ای بپندارند، مقام علمی و معنوی کریمه اهل بیت(ع)، صرفا به دلیل خویشاوندی ایشان با امامان معصوم(ع) است در حالی که اینگونه نیست؛ حضرت فاطمه معصومه(س) به دلیل فضیلت ها و کرامت های وجودی خودشان، صاحب مقامات و مراتب معنوی نزد خداوند شدند. همچنین کریمه اهل بیت(ع)، جزو معدود امامزادگانی هستند که مانند حضرت عباس(ع) و حضرت علی اکبر(ع)، یک امام معصوم، زیارت نامه ایشان را بیان فرمودند.

مجتهد برجسته جهان تشیع با اشاره به کرامت و ایثار حضرت فاطمه معصومه(س) در مسیر اشاعه فرهنگ دینی و فضائل اخلاقی، افزود: سفر کریمه اهل بیت(ع) به ایران، تنها برای دیدار حضرت رضا(ع) نبود، بلکه به نشر و تبیین معارف اسلامی، نیز مبادرت ورزیدند. همچنانکه در مسیر سفر به ایران از هیچ فرصتی برای تبلیغ دین و معارف اسلام ناب محمدی دریغ نورزیدند. مجموعه اقدامات حضرت فاطمه معصومه(س) زمینه ساز شکل گیری حوزه علمیه قم و اشاعه آموزه های مذهب تشیع از ایران به سراسر جهان شد. موضوعی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به اوج خود رسیده و هر روز شاهد گسترش آن هستیم.

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهر ری خاطرنشان کرد: متاسفانه شخصیت و جایگاه علمی و معنوی تاثیرگذار حضرت فاطمه معصومه(س) کمتر برای مردم، بیان و تبیین شده است؛ درحالی که بنابر روایات، آن حضرت از دوران کودکی، آشنا و مسلط به معارف دینی بودند و به پرسش هایی پاسخ می دادند که مردم برای طرح آنها نزد امام موسی بن جعفر(ع) می آمدند. بنابراین باید شخصیت علمی و معنوی کریمه اهل بیت(ع)، بیش از گذشته برای جهانیان، معرفی شود. مساجد و حوزویان بیش از دیگران می توانند در این زمینه، موثر باشند.

آیت الله حسینی مازندرانی گفت: وجود آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) موجب شد که شهر قم، کانون عشق و محبت به خاندان پیامبر اسلام(ص)، و همچنین مرکز نشر علوم حوزوی و معارف تشیع به جهان شود. یکی از آثار و برکات بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) در این شهر، شکل گیری حوزه علمیه و پیروزی انقلاب اسلامی است که امام خمینی(ره)، مراجع معظم تقلید، علما، روحانیون و مبلغان با استفاده از ظرفیت و فرصت بی نظیر انقلاب اسلامی، زمینه ساز آشنایی جهانیان با معارف اسلام شدند.

تبیین علت شهرت امام رضا(ع) به عالم آل محمد(ص)

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) شهر ری درباره شهرت امام رضا(ع) به عالم آل محمد(ص)، گفت: اگر به امام حسن(ع)، کریم یا به امام جعفر بن محمد(ع)، صادق گفته می شود، به این معنا نیست که دیگر ائمه اطهار(ع)، کریم یا صادق نبوده اند، بنابراین شهرت امام رضا(ع) به عالم آل محمد(ص)، به این معنا نیست که سایر امامان معصوم(ع)، عالم نبوده اند بلکه هر کدام از امامان معصوم، مشخصه برجسته ای داشتند که در زمان خود نیز به آن مشهور بوده اند. برای مثال، چون حضرت رضا(ع) با علم و اندیشه در برابر تفکرات انحرافی و تقلبی ایستادند و از حقانیت مذهب حقه تشیع دفاع کردند، به عالم آل محمد(ص)، شهرت یافتند. البته امام صادق(ع) در سخنی خطاب به امام کاظم(ع) می فرمایند «خداوند، عالم آل محمد را در سلب تو قرار داده است که هم نام جدمان، علی(ع) است؛ ای کاش من می توانستم فرزند تو را ببینم». همچنین روایت دیگری با همین مضمون از امام کاظم(ع) نیز نقل شده است.

این استاد اخلاق حوزه علمیه درباره کرامت و اخلاق حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و لزوم بهره جستن از کرامات رفتاری آن حضرت، خاطرنشان کرد: ابراهیم بن عباس نقل می کند «هرگز ندیدم حضرت رضا(ع) با سخن خود کسی را برنجاند و هرگز ندیدم سخن کسی را قطع کند تا او صحبت خود را تمام می کرد و هرگز محتاجی را رد نکرد بقدری که قدرت داشت. هرگز پاهای خود را مقابل کسی که نشسته بود دراز نمی کرد و نه تکیه می کرد در مقابل کسی که نشسته بود و هرگز غلامان خود را ناسزا نمی گفت؛ و ندیدم که آب دهان بزمین بیاندازد و نه هرگز در موقع خنده قهقهه نمیزد خنده آن جناب تبسم بود». درس بزرگِ این سبک رفتاری این است که ما به ویژه مسجدی ها باید با کرامت، خوش اخلاقی و گفتار زیبا با دیگران رفتار کنیم. حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، پناهگاه همگان بود به طوری که علاوه بر انسان ها، حیوانات نیز به آن امام معصوم(ع)، پناه می جستند.

لزوم آشنایی بیشتر جهانیان با معارف و کرامات امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) گفت: با توضیحات فوق روشن می شود، انتخاب «دهه کرامت» بسیار دقیق و ارزشمند بود و «شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت» باید برای آشنایی بیشتر جهانیان با معارف و کرامات امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) بیشتر تلاش کند. مساجد و حوزه های علمیه به عنوان اصیل ترین و قدیمی ترین و مردمی ترین مراکز دینی جهان اسلام، می توانند ایفاگر نقش مروج، مُبَیِن و فرهنگ ساز برای دهه کرامت باشند.

آیت الله حسینی مازندرانی با گلایه از ائمه جماعاتی که به دلیل حضور کم رنگشان در مساجد، جشن های دهه کرامت را به خوبی و گستردگی برگزار نمی کنند، یادآور شد: فعالیت مسجدی ها برای دهه کرامت، مصداق تعظیم شعائر است «وَمَنْ یُعَظِّمَ شعائِرَ اللّه فَإنَّها مِن تَقْوی القلوب: هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه‌ی تقوای دلها است»(سوره حج، آیه 32).

این مفسیر قرآن کریم ادامه داد: برخی سازمان ها و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در بیشتر مناسبت های مذهبی، از جمله «دهه کرامت»، حمایت های لازم مادی و معنوی را از مساجد دارند که درصورت توجه سایر دستگاه ها و حمایت های مالی آنان، شاهد گسترش برنامه های این دهه در کشور خواهیم بود. هرچقدر مسئولان و سازمان های فرهنگی برای معرفی بیشتر معارف و کرامات امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) تلاش کنند، شاهد گسترش معنویت و اخلاق الهی در جامعه، و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور خواهیم بود.