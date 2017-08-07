به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست برگزاری انتخابات تعیین نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیئت اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جامعه گسترش و فعالیت سازمان های مردم نهاد است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در راستای پویایی و گسترش سازمان‌های مردم نهاد، دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای داشته و در طول این مدت بستر و امکانات خوبی برای فعالیت آنان فراهم کرده است.

وی افزود: همه پرونده‌های سازمان‌های مردم نهاد استان که در انتظار ثبت مجوز بوده‌اند تعیین و تکلیف شده‌اند و در حال حاضر پرونده ای برای ارائه مجوز نداریم و در این بخش بروز هستیم.

گراوند گفت: همچنین زمان روند ثبت مجوز سازمان های مردم نهاد در استان بوشهر کاهش یافته است.

در پایان حیدر حکمت شعار از موسسه مهر ورزان کودک خلیج فارس با کسب ۱۲ رای به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان بوشهر انتخاب شد.