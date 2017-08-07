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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

یک منتخب شورای پنجم:

انتخاب شهردار تهران دومرحله ای شد

انتخاب شهردار تهران دومرحله ای شد

یک منتخب شورای پنجم گفت: انتخاب شهردار تهران بر اساس تصمیم گیری روز گذشته دو مرحله ای شد.

زهرا نژادبهرام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه روز گذشته منتخبان شورای پنجم گفت: روز گذشته با حضور با نماینده های نامزدهای شهرداری تهران قرعه کشی انجام شد و ترتیب ارائه برنامه ها توسط کاندیداها مشخص شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه روز گذشته، انتخاب شهردار به جای سه مرحله دو مرحله ای خواهد شد و پس از استماع برنامه های کاندیداها بر اساس شاخص های تعریف شده گزینه نهایی مشخص می شود.

نژادبهرام افزود: برخی از نامزدها برنامه هایشان دارای جزئیات بیشتری بود و برخی نیز تنها سرفصل ها را ارائه کرده بودند. برنامه پیشنهادی الهه کولایی در قالب ۱۷ زیرمحور و ۶۳ محور ارائه شده، برنامه سیدمحمدعلی افشانی با عنوان شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر در ۱۴ فصل و ۱۹۹ صفحه تبیین شده است. برنامه حسین مرعشی در ۶ صفحه ارائه شده و برنامه پیشنهادی محمدعلی نجفی با عنوان تهران شهر امید، شکوفایی و مشارکت در ۱۷ زیرمحور و ۵۲ صفحه ارائه شده است. برنامه محسن مهرعلیزاده نیز در قالب دو کتاب با عناوین برنامه مدیریت شهر تهران و برنامه راهبردی شهرداری تهران ارائه شده است.

کد مطلب 4052447
نورا حسینی

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