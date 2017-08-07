انتخاب شهردار تهران دومرحله ای شد

زهرا نژادبهرام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه روز گذشته منتخبان شورای پنجم گفت: روز گذشته با حضور با نماینده های نامزدهای شهرداری تهران قرعه کشی انجام شد و ترتیب ارائه برنامه ها توسط کاندیداها مشخص شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه روز گذشته، انتخاب شهردار به جای سه مرحله دو مرحله ای خواهد شد و پس از استماع برنامه های کاندیداها بر اساس شاخص های تعریف شده گزینه نهایی مشخص می شود.

نژادبهرام افزود: برخی از نامزدها برنامه هایشان دارای جزئیات بیشتری بود و برخی نیز تنها سرفصل ها را ارائه کرده بودند. برنامه پیشنهادی الهه کولایی در قالب ۱۷ زیرمحور و ۶۳ محور ارائه شده، برنامه سیدمحمدعلی افشانی با عنوان شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر در ۱۴ فصل و ۱۹۹ صفحه تبیین شده است. برنامه حسین مرعشی در ۶ صفحه ارائه شده و برنامه پیشنهادی محمدعلی نجفی با عنوان تهران شهر امید، شکوفایی و مشارکت در ۱۷ زیرمحور و ۵۲ صفحه ارائه شده است. برنامه محسن مهرعلیزاده نیز در قالب دو کتاب با عناوین برنامه مدیریت شهر تهران و برنامه راهبردی شهرداری تهران ارائه شده است.