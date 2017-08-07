کمبودها در حوزه های علمیه جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی با بیان اینکه همه امور متکی به علم است، افزود: انسان در طول زندگی خود نیازمندی های زیادی داشته که باید از طریق علم کسب کند.

وی با بیان اینکه علم دین جایگاهی ویژه و متفاوت با سایر علوم دارد، افزود: علم دین ارزش انسان و حیات و نرخ همه علوم را مشخص می کند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه علم بدون دین معنا و مفهومی ندارد، گفت: از دیدگاه دین، علمی که مسیرش به سوی خدا است، مسائل رفاه خود را می بازد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دین در سخت ترین شرایط نیز ارزش خود را حفظ می کند، گفت: در صحنه عاشورا نیز هرچه امام حسین(ع) به ظهر عاشورا نزدیک تر می شد و سختی ها و مصائب بیشتر می شد، چهره وی آرام تر می شد.

آیت الله عبادی اظهار کرد: هرعلمی باید در راستای علم دین جهت پیدا کند تا مفید قرار گیرد در غیر این صورت نیز ضرر است.

وی بیان کرد: کمبودی که امروز در جامعه وجود دارد کمبود دانش ها و تکنیک های دیگر نیست، بلکه کمبود علم دین است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه دنیا به دلیل نبود دین مانند زندانی برای انسان درآمده است، افزود: بالاترین مقام کسی است که علم دین را فراگرفته و آن را به مرحله اجرا بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاری های بزرگی در حوزه های علمیه شود، اظهار کرد: حوزه های علمیه و اندیشه های مطهر نیز دوای دردهای بی درمان دنیای تمدن وحشی است.

با بیان اینکه باید کمبودها باید در حوزه های علمیه جایگزین شود، افزود: امید است حوزه های علمیه ما حوزه هایی انقلابی و بارور باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین حوزه های علمیه باید در راستای اهداف بزرگ همه انبیاء که اجرای عدالت و تثبیت حکومت اسلامی است، تلاش کنند.