به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: باید آنچنان بین روابط کار نهادسازی کنیم تا دولت‌های آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهند.

وی با اشاره به تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی گفت: وزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زمینه تعامل مسالمت امیز شرکای اجتماعی به رغم تضاد منافع طی می کند.

ربیعی ادامه داد: بر اساس ماده ۷ قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیر مستمر اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت و گروه‌های کارگری وکارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای تحقق امنیت شغلی نیروی کار تلاش کنند، به موضوع دستمزد اشاره کرد و گفت: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت.

ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در چهار سال گذشته برخی از صنایع تعطیل شده دوباره احیا شد افزود: با ورود فناوری های نوین برخی از شغل ها از بین رفت که باید برای آنها مشاغل جدیدی تعریف شود. همچنین در برخی از مشاغل همچون تولید کاشی که با رکود صنعت ساختمان مواجه شد، صنعت کاشی را با مشکل مواجه کرد.

وی دیگر مشکلات در زمینه نبود رونق اشتغال را مسائل مدیریتی، فناوری های نوین و تسهیلات مالی ذکر کرد و گفت :در بی‌ثباتی بازار کار تنها یک عامل دخیل نبود، بلکه عوامل گوناگونی روی مشکلات اشتغال و بازار کار تاثیر داشت. در تعاملاتی که با وزارت صنعت داشتیم توانستیم مسئولیت ادامه اشتغال برخی از واحدهای اقتصادی نظیر کیان تایر را بر عهده بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قراردادهای سفید نیز گفت: قراردادی به نام سفید امضا نداریم و در این خصوص با قوه قضاییه هماهنگ کرده ایم که با این نوع قراردادها برخورد شود. بازرسان کار هم در این جهت تلاش می کنند که در صورت مشاهده برخورد مقتضی را انجام دهند.

ربیعی با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چهار سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: تشکل ها می‌توانند ما را در راستای کاهش مشکلات حوزه کار یاری کنند.

وی از کاهش ١٣ درصدی حوادث کار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: این در حالی بود که سال گذشته با حوادثی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو و حادثه معدن یورت مواجه بودیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین تفاهمنامه ای با وزارت نفت و سازمان استاندارد امضا کرده ایم که بتوانیم حوادث کار را کاهش دهیم.

وی گفت: همچنین در آموزش های فنی و حرفه ای پودمان ایمنی کار را لحاظ کردیم تا بتوانیم حادثه کار را کاهش دهیم. حتی برای افزایش ایمنی در معادن از منابع دولتی برای تجهیزات استفاده کردیم.

اجازه سوء استفاده در طرح کارورزی را نمی‌دهیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کارورزی گفت: این طرح حاصل تجارب جهانی است و در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که این طرح در ایران انجام شد، موفقیت های زیادی حاصل شده است.

ربیعی گفت: در طرح کارورزی رابطه آموزشی است نه شغلی اما می تواند منجر به شغل پایدار شود. پس از شش ماه که فرد کارورزی کرد می تواند از سوی کارفرما به کار گرفته شود و تا ۲ سال پرداخت هزینه بیمه را تعهد می کنیم.

ربیعی تاکید کرد: آیین نامه کارورزی آنچنان دقیق نوشته شده است که اجازه سوء استفاده را نمی دهد. بخش قابل توجهی از کارورزان از سوی کارفرما به کار گمارده می شوند. ضمن اینکه در صدد هستیم میزان دستمزد را در این طرح افزایش دهیم.