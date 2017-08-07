بانک ها به واحدهای تولیدی خدمات مشاوره ای ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با تبریک آغاز به کار دولت دوازدهم، عنوان کرد: هدف از اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی رفع موانع پیش روی این واحدها ، افزایش تولید و اشتغالزایی ، ارتقاء بهره وری انرژی ، افزایش رقابت پذیری ، توسعه صادرات ، انتقال تکنولوژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی واحد های صنعتی است.

رئوفی افزود: ارائه خدمات مشاوره ای از سوی بانک ها از اقداماتی است که می توانند در تقویت بنگاه های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند و بانک ها نباید تنها به اعطاء تسهیلات در این میان بسنده کنند.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: بانک ها نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای و برنامه های آموزشی برای دریافت کنندگان تسهیلات اقدام کنند که این امر در بازگشت سرمایه بانک ها و رونق تولید و اشتغال نقش بسزایی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به آغاز بکار رسمی دولت دوازدهم، بیان داشت: مردم در انتخابات به برنامه ها و اهداف دولت رای دادند و یکی از اهداف مهمی که دولت تدبیر و امید دنبال می کند ریشه کنی فقر مطلق در کشور است و کارگروه رفع موانع تولید در ریشه کنی فقر مطلق با رونق تولید و اشتغالزایی می تواند نقش مهمی ایفا کند و مدیران باید از فرصت خدمت گذاری برای معیشت مردم به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

رئوفی افزود: مردم به یک امید و انتظاری به دولت رای دادند و طبیعی است که مدیران دولت نیز باید متعهد به برنامه های دولت باشند و در مسیر تحقق برنامه ها و اهداف آن گام بردارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: مدیران دولت دوازدهم باید به صورت کامل و با دقت برنامه ششم توسعه کشور و قانون اصل ۴۴ را مطالعه کنند.

وی تصریح کرد: ضروری است که مدیران وقت بیشتری نسبت به تحقق برنامه ها و اهداف پیش بینی شده در کارگروه برای رونق تولید و اشتغال استان صرف کنند و افزایش نظارت ها توسط بانک های استان یکی از راهکارهای تحقق شاخص ها و برنامه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است و در این راستا بانک های استان باید نسبت به تسهیلاتی که اعطاء می کنند نظارت و دقت لازم را به خرج دهند.

معاون هماهنکی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهارداشت: تسهیلاتی که به واحد های تولیدی توسط بانک های عامل در استان جهت رونق تولید به این واحد ها داده می شود باید آثار خود را در افزایش تولید ، رونق اقتصادی و اشتغال استان نشان دهد و وظیفه نظارتی بانک ها در این میان بسیار سنگین است.