به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه رؤسا، مدیران، معاونان و کارکنان جهاد دانشگاهی در سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی با حضور در حرم مطهر امام راحل(ره) نسبت به آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با ادای احترام و اهدای تاج گل و قرائت زیارت نامه با آرمان های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

سعید پورعلی، در این مراسم، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل گفت: امام راحل سیاسی ترین رهبر معنوی جهان است و ما به عنوان دانشگاهیان مومن به اهداف و آرمان های امام راحل با صراحت و روشنی اعلام می کنیم که دستاورد بزرگ امام خمینی(ره) جایگاه رهبری در نهضت و نظام بوده است.

پورعلی در ادامه افزود: امام راحل سیاسی ترین رهبر معنوی جهان است که شخصیتی محبوب نزد ملت ها دارد و تمام آرمان های جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آنها نظام شکل گرفته است ریشه در اخلاق امام خمینی(ره)دارد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در پایان اظهار داشت: امام راحل به عنوان نظریه پرداز نهضت اسلامی در جهان شناخته شده است و توانست نقش رهبری را به بهترین شکل در تاریخ ایران و جهان ایفا کند و از این رو در این روز پیمان می بندیم وحدت و همدلی در همه جریان ها و جناح ها وجود خواهد داشت تا راه امام راحل ادامه داشته باشد.