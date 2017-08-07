بررسی الزام شهرداری به ارائه لایحه پشتیبانی از خودروهای هیبریدی

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر تهران که روز سه شنبه ۱۷ مرداد برگزار می شود، قدرت گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص عملکرد این معاونت گزارش خواهد داد. همچنین بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل پشتیبانی از خودروهای هیبریدی در فضاهای شهری و پارکینگ ها بررسی می شود.

همچنین طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل هویت سازی، کدگذاری و شماره گذاری معابر شهری که دو هفته است در نوبت بررسی در صحن شورا است قرائت خواهد شد.

لایحه تعرفه های اصلاحی بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه نیز از دیگر موضوعاتی است که در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین بررسی نامگذاری و تغییر نام ۱۳ معبر نیز یکی دیگر از دستور جلسات صحن علنی شورای شهر است.