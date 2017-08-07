مدیران ضوابط مناسب سازی محیط ادارات برای معلولان را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان، اظهار کرد: اگر تمامی مسئولان و مردم تنها برای یک روز خود را به جای معلولان قرار دهندنوع نگاه ها، تصمیم گیری ها و قدامات تغییر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه ها و مسئولین موظفیم شرایطی را برای معلولان ایجاد کنیم که بتواند بدون نیاز به همراهی دیگران از امکانات جامعه استفاده کند، افزود: معلولان همچون افراد عادی حق استفاده از تمامی امکانات و نیاز های روز مره خود را دارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خوشبختانه ادارات کل استان در ارتباط با تردد معلولین از سطح خوبی برخوردارند، گفت: ادارات شهرستانی نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و به مناسب سازی خوبی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مناسب سازی نیاز به اعتبارات سنگین ندارد و تنها با رعایت نکات جزئی شرایط خوبی فراهم می شود، عنوان کرد: مدیرانی که ضوابط را در این زمینه رعایت نمی کنند باید دچار شرمندگی باشند.

فرهادی با اشاره به اینکه شهرداری ها باید با قانون شکنی ها برخورد جدی داشته باشند، افزود: تمامی ضوابط و مقررات در این زمینه باید به دهیاری ها و شهرداری ها ابلاغ شود.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه شهرها برای ضوابط معلولین در اولویت هستند اما در ضوابط برای طرح های روستایی نیز باید الزام آور باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید همکاری لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره تئاتر ویژه معلولین استان داشته باشند، گفت: نیاز است که چهار الی پنج دستگاه اتوبوس شهری نیز مناسب سازی شوند.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی مرکز مهدیس شهرستان بیرجند از طریق فرمانداری پیگیری شود، گفت: در فاصله بین جلسات بازدید هایی از شهرداری های انجام و گزارشات در جلسه های بعدی ارائه شود.