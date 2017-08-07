  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

راه‌اندازی دستگاه پلاروگراف در آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب استان

یاسوج- مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه‌اندازی و بروزرسانی دستگاه پلاروگراف در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرهاد صداقت  ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رویکرد شرکت آب و فاضلاب استان در بروزرسانی تجهیزات و روشها در  آزمایشگاه های آب و فاضلاب استان است.

صداقت تصریح کرد: این فعالیت به منظور افزایش ضریب اطمینان آزمایشات کمی و کیفی آب و فاضلاب انجام می‌گیرد.

وی افزود: در همین راستا راه‌اندازی و بروزرسانی دستگاه پلاروگراف  در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان در دستور کار قرا گرفت، که با ارتقاء و تجهیز  الکترودهای این دستگاه و آموزش کارشناسان مربوطه، این دستگاه راه‌اندازی شد.

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان گفت:  هزینه خرید این دستگاه  بالغ بر 120 میلیون تومان است و این دستگاه جهت اندازه‌گیری فلزات سنگین شامل مس، روی، کادمیم، سرب، جیوه و آرسنیک  و نیز مواد گند زدا در آب شرب بکار می‌رود.

وی همچنین تصریح کرد: از آنجا که مقادیر فلزات سنگین در آب آشامیدنی در صورت تجاوز از حد مجاز موجب بروز خطراتی برای سلامتی می‌شود، راه‌اندازی این دستگاه موجب افزایش کنترل و کیفیت آب شرب خواهد شد.

کد مطلب 4052471

