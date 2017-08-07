به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد صداقت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رویکرد شرکت آب و فاضلاب استان در بروزرسانی تجهیزات و روشها در آزمایشگاه های آب و فاضلاب استان است.

صداقت تصریح کرد: این فعالیت به منظور افزایش ضریب اطمینان آزمایشات کمی و کیفی آب و فاضلاب انجام می‌گیرد.

وی افزود: در همین راستا راه‌اندازی و بروزرسانی دستگاه پلاروگراف در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان در دستور کار قرا گرفت، که با ارتقاء و تجهیز الکترودهای این دستگاه و آموزش کارشناسان مربوطه، این دستگاه راه‌اندازی شد.

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان گفت: هزینه خرید این دستگاه بالغ بر 120 میلیون تومان است و این دستگاه جهت اندازه‌گیری فلزات سنگین شامل مس، روی، کادمیم، سرب، جیوه و آرسنیک و نیز مواد گند زدا در آب شرب بکار می‌رود.

وی همچنین تصریح کرد: از آنجا که مقادیر فلزات سنگین در آب آشامیدنی در صورت تجاوز از حد مجاز موجب بروز خطراتی برای سلامتی می‌شود، راه‌اندازی این دستگاه موجب افزایش کنترل و کیفیت آب شرب خواهد شد.