مشکلات جامعه پرستاری با وزارت بهداشت اساسی اما قابل حل است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پیرو ابلاغ توافق نامه استفاده از ظرفیت بیمارستان ها برای آموزش دانشجویان پرستاری و پیگیری های گسترده و مستمر سازمان نظام پرستاری از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و نیز با توجه به حساسیت های جامعه پرستاری به ویژه دغدغه های دانشجویان عزیز که به خاطر سرنوشت و آینده حرفه ای خود نگران بودند، روز گذشته دانشجویان شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، بندرعباس، اردبیل، مشهد، کاشان، کرمان، همدان، شهرکرد، چهار محال و بختیاری و بسیاری ازشهرهای دیگر به شکل زنجیره انسانی با پیام صیانت از پرستاری آکادمیک گرد هم آمده و همچنین در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و بار دیگر وحدت و انسجام حرفه ای را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته که با حضور نمایندگان پرستاری و نیز وزارت بهداشت که در محل این وزارت خانه برگزار شد، اظهار داشت: همزمان نمایندگان جامعه پرستاری کشور یعنی اعضای شورایعالی سازمان نظام پرستاری، معاونین آموزشی، پرستاری، حقوقی، پارلمانی و مسئولین حوزه آموزش پرستاری وزارت بهداشت، دکتر عابدی نماینده مجلس شورای اسلامی و... جلسه ای چند ساعته داشته اند که در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به این طرح کاملاً باز شده و تمامی دغدغه های جامعه دانشجویی و هم چنین بدنه علمی و پرستاری کشور به صورت جدی مطرح شد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در رابطه با نتایج این جلسه گفت: طی این جلسه ضمن پذیرش بخشی از مشکلات توسط مسئولین وزارت بهداشت مقرر شد که کد جداگانه اعلام شده در دفترچه کنکور در ۳ دانشکده پرستاری حذف شود. در خصوص نیاز سنجی اعتقاد سازمان براین بود که به جز تهران در سایر مناطق کشور پرستار برای جذب به میزان کافی وجود دارد که البته مسئولین وزارت نظری دیگر داشتند. بنابراین مقرر شد در کار گروهی مشترک با مسئولیت رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این آمار ها بررسی شود و نتیجه تصمیم آن کار گروه در خصوص نیاز سنجی اعلام شده و اگر واقعا در منطقه ای پرستار مازاد وجود دارد، مجوزی برای جذب پرستار با کد جداگانه وجود نداشته باشد.

وی افزود: در خصوص امکان سنجی مقرر شد تأمین استاندارد های آموزشی و تشکیل کار گروه ها در کارگروه آمایشی اصفهان بررسی شود و اگر دانشکده ای چه به لحاظ نیاز سنجی، چه به لحاظ امکانات و استانداردهای آموزشی شرایط را نداشته باشد کدهای جداگانه اعلام شده به کدهای اصلی تبدیل و ادغام شود.

شریفی مقدم در ادامه تصریح کرد: مشکلات جامعه پرستاری کشور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیچیده، ریشه ای، مزمن و اساسی ولی قابل حل می باشد و این محصولِ عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پرستاری طی سنوات گذشته بوده و متاسفانه دیواربی اعتمادی بلند و در صورت عزم و اراده وزارت بهداشت می توان با حل موانع خدمتی پرستاران به تدریج اعتماد سازی کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جلسه روز گذشته فقط یک گام برداشته شده توسط وزارت بود و البته سازمان نظام پرستاری از این گام های برداشته شده استقبال خواهد نمود چراکه حل مشکلات نیازمند برداشته شدن گام های عملی و اساسی است. پرستاری جامعه ای بزرگ با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و از این میان ۶۰ هزار نفر دانشجو و دارای ظرفیت هایی بزرگی است که در صورت حمایت می توانند منشاء تحولی عظیم در نظام سلامت کشور باشند.

شریفی مقدم در پایان ضمن اطمینان دادن به پرستاران برای حل موانع خدمتی اظهار داشت: به جامعه پرستاری کشور به ویژه دانشجویان اطمینان می دهیم که تمامی تلاشمان را خواهیم کرد که موانع خدمتی پرستاری و دغدغه دانشجویان را پیگیری و به تدریج حل کنیم و نتیجه اقدامات جهت حل موانع احتمالی را به جامعه پرستاری گزارش نمائیم. پرستاری در دولت یازدهم سخت ترین ایام خود را سپری کرد. هرچه بود تمام شد و امیدواریم در دولت دوازدهم با باور پتانسیل های پرستاری کشور و در فضایی آرام، منطقی و کارشناسی بتوان برای پرستاری کشور که بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم عزیز ارائه می نمایند اقداماتی مفید انجام دهیم. جامعه فهیم پرستاری کشور هیچ موقع به دنبال التهاب و انتخاب راه های اعتراضی به شکل تجمع نبوده مگر این که تمامی روش های دیپلماسی، مذاکره و مکاتبه را رفته باشد و جوابی نگرفته باشد.