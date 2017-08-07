وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در منطقه سیستان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش باد متوسط تا نسبتا شدید گاهی گردوخاک به ویژه در صبح ها در شمال استان سیستان و بلوچستان تا پنج شنبه تداوم دارد.

وی افزود: از همین رو انتظار می رود از اواخر وقت پنجشنبه شدت وزش باد در منطقه سیستان و در شهرهای شمالی استان افزایش پیدا می کند.

وی گفت: همچنین طی این مدت در نواحی مرکزی و مرز غربی استان سیستان و بلوچستان در بعد از ظهر ها شاهد وزش باد متوسط خواهیم بود که در برخی نقاط منجر به خیزش گردوخاک می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین طی این مدت در بعدازظهر ها در نیمه جنوبی استان شرایط برای رشد ابرفراهم است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دریای عمان مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۸ و دلگان با حداکثر دمای ۴۶ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.