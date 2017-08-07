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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

اخبار کوتاه ورزشی؛

کماندار استان قزوین راهی آلمان شد

کماندار استان قزوین راهی آلمان شد

قزوین- اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش آبیکی برای شرکت در چهارمین و آخرین مرحله جام جهانی تیراندازی با کمان راهی آلمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت های تیراندازی با کمان جهان، از چهارشنبه ۱۸ مرداد آغاز و تا شنبه ۲۱ مرداد پیگیری می شود و تیم ملی کشورمان ظهر امروز راهی این مسابقات شد.

شهر برلین میزبان این رقابت ها است.

مرندی به همراه تیم ملی والیبال راهی اردبیل شد

مهدی مرندی لیبروی قزوینی به همراه تیم ملی والیبال برای شرکت در رقابت های انتخابی جهان در گروه A آسیا راهی اردبیل شد.

مرحله نهایی مسابقات والیبال انتخابی مردان جهان در گروه A قاره آسیا به میزبانی شهر اردبیل با شرکت تیم‌های ایران، چین، کره‌جنوبی، قطر و قزاقستان برگزار می‌شود  و دو تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی سال ۲۰۱۸ را به دست می‌آورند.

این رقابت ها از ۱۹ تا ۲۳ مرداد در اردبیل برگزار می شود.

مربی قزوینی به همراه تیم‌ملی تکواندو بانوان راهی ازبکستان می‌شود

فاطمه صفرپور مربی قزوینی به همراه تیم ملی تکواندو، برای شرکت در جام ریاست فدراسیون جهانی، چهارشنبه ۱۸ مرداد  به ازبکستان سفر می کند.

نخستین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا از  جمعه ۲۰ مرداد  به مدت ۳ روز در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

تیم فوتبال کاسپین به مصاف پیکان می رود

در ادامه مرحله آماده سازی تیم فوتبال کاسپین قزوین، این تیم هفته آینده به دیدار تیم لیگ برتری پیکان می رود.

دومین بازی تدارکاتی کاسپین شنبه ۲۱ مرداد در ورزشگاه ایران خودرو تهران برگزار می شود.

کاسپین پیش از این تیم ستاره شهر قزوین را شکست داده بود.

کد مطلب 4052476

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