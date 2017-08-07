دستگیری قاتل معاون فرماندار ایرانشهر پس از ۴ سال

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع قتل مسلحانه معاون فرماندار ایرانشهر در تاریخ نوزدهم مهر ماه سال ۹۳ و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس قرار گرفت.

رحیمی با اشاره به اینکه قاتل فراری دارای سوابق کیفری از جمله ۴۰ فقره سرقت مسلحانه منزل، موتورسیکلت، تلفن همراه و قاپ زنی همراه با زورگیری بوده، تصریح کرد: در تعاقب اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی یگان های عملیاتی پلیس، با تحقیقات و بررسی های انجام شده، مخفیگاه قاتل که مردی ۳۵ ساله است را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در یکی از منازل حاشیه ای شهرستان ایرانشهر دستگیر و به فرار ۴ ساله وی پایان دادند.

وی با اشاره به اینکه در زمان دستگیری متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۳ تیغه خشاب و مقداری مهمات از منزل وی کشف شده است، اظهار داشت: متهم در بازجویی های اولیه، صراحتا به قتل معاون فرماندار وقت در سال ۹۳ اعتراف و در بازسازی صحنه قتل عنوان داشت: در روز حادثه با پوشیدن لباس نارنجی کارگران شهرداری، و به وسیله یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت معاون فرماندار کرده و وی را به قتل رساندم.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و تحویل متهم به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و امنیت که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد می کند و از عموم شهروندان درخواست کرد، هرگونه موارد مشکوک را با سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.