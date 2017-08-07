  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

بررسی نحوه حضور خبرنگاران در جلسه منتخبان شورا

بررسی نحوه حضور خبرنگاران در جلسه منتخبان شورا

عضو هیات رییسه موقت شورای پنجم شهر تهران گفت: در خصوص نحوه حضور خبرنگاران در جلسه به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه حضور خبرنگاران در جلسه ارائه برنامه نامزدهای شهرداری تهران گفت: حتما نماینده رسانه‌های جمعی در این جلسه حضور خواهند داشت اما هنوز در خصوص نحوه حضور آنها تصمیم گیری نشده است. 

وی ادامه داد: این که نماینده رسانه‌ها در صحن حاضر باشند یا در سالن مجاور در جریان اتفاقات داخل صحن باشند، توسط هیات رییسه شورا بررسی و اعلام می‌شود. 

به گزارش مهر، مرتضی الویری، رییس موقت شورای پنجم نیز اعلام کرد: جلسات شورای پنجم در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با موضوع ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری تهران برگراز می‌شود. ارائه برنامه‌ها و نحوه انتخاب شهردار به طور مستقیم از طریق اینترنت پخش می‌شود.

کد مطلب 4052489
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها