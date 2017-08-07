بررسی نحوه حضور خبرنگاران در جلسه منتخبان شورا

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه حضور خبرنگاران در جلسه ارائه برنامه نامزدهای شهرداری تهران گفت: حتما نماینده رسانههای جمعی در این جلسه حضور خواهند داشت اما هنوز در خصوص نحوه حضور آنها تصمیم گیری نشده است.
وی ادامه داد: این که نماینده رسانهها در صحن حاضر باشند یا در سالن مجاور در جریان اتفاقات داخل صحن باشند، توسط هیات رییسه شورا بررسی و اعلام میشود.
به گزارش مهر، مرتضی الویری، رییس موقت شورای پنجم نیز اعلام کرد: جلسات شورای پنجم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با موضوع ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری تهران برگراز میشود. ارائه برنامهها و نحوه انتخاب شهردار به طور مستقیم از طریق اینترنت پخش میشود.
نظر شما