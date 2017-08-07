کشف بیش از ۲۱ کیلو گرم مواد مخدر در محور یاسوج به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بالش زر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در محور یاسوج به اصفهان با اجرای ایست و بازرسی اقدام به کنترل خودرو های عبوری در این محور کردند.

بالش زر تصریح کرد: در ادامه ماموریت پلیس در اجرای کنترل خودروهای عبوری در این محور، پلیس به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شد و دستور توقف آن را صادر کرد.

وی افزود: با متوقف شدن این خودرو و بازرسی ماموران از قسمتهای مختلف این خودرو، مقدار ۲۱ کیلو و ۳۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد و راننده آن نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه بامواد مخدر استان گفت: متهم این پرونده با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.

وی از عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ خبر داد و عنوان کرد: شهروندان باید یاریگر پلیس در تأمین امنیت جامعه بوده و اخبار و گزارشات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به نیروی انتظامی اطلاع دهند.