۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

تصاویر پل عجیب متحرک برای رودخانه ای در مغولستان

طرح پل متحرکی برای روخانه ای در مغولستان ارائه شده است. این پل تا می شود و می توان به وسیله یدک کش مکان آن را تغییر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، طراحی های مارگوت کراسویویک اصولا آزمایشی و غیر قابل اجرا هستند. اما با توجه به تحولات و رشد فناوری مهندسی به نظر می رسد اجرای این طرح ها  امکان پذیر شود.

آخرین طراحی او یک پل متحرک است که دولت اوردوس در مغولستان آن را برای رودخانه ولانمولان سفارش داده است.

 این پل را می توان با یدک کش روی رودخانه جابه جا کرد.

این پل شناور و متحرک تا می شود و می توان مکان آن را تغییر داد. این طرح با توجه به جزییات منطقه ارائه شده است. صحت نقشه ها حاکی از قابلیت ساخت این پل است اما به طور واقعی ساخت آن در آینده نزدیک ممکن نیست.

شیوا سعیدی

