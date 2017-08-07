۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش ۲ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش دو درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا درگفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دو درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری تاکنون۵۰۳ میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: این میزان بارش نسبت به سال زراعی کامل حدود ۱۵ درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش ها در این استان کاهش یافته است و شاهد تغییر الگوی بارش هستیم.

وی گفت: ماندگاری برف در این استان به علت گرم شدن هوا در این استان بسیار کاهش یافته است.

