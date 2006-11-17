هنوز با شرایط فوتبال و فرهنگ ایران هماهنگ نشده ام/ به موفقیت با ابومسلم امیدوارم

بازیکن پرتغالی تیم فوتبال ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: چند ماهی از حضورم در فوتبال ایران بیشتر نگذشته و در این مدت اندک، هنوز نتوانسته ام با بازیکنان ابومسلم به طورکامل هماهنگ شوم و ازسوی دیگر درچند بازی ابتدای فصل نیز شرایط حضورم در ترکیب ابومسلم فراهم نشده بود که این مسائل باعث شده نتوانم وضعیت ثابتی در تیم داشته باشم. ولی به موفقیت با این تیم در لیگ برتر امسال بسیار خوشبینم.

وی تصریح کرد: درچند بازی اخیر فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی تیم فوتبال ابومسلم پیدا نکرده ام تا بتوانم توانائی هایم را به اثبات برسانم ولی با توجه به تمرینات بسیار خوبی که پشت سر گذاشتم ازلحاظ شرایط بدنی به آمادگی بسیار خوبی رسیدم و امیدوارم بتوانم نظر کادر فنی باشگاه را برای حضورم در ترکیب اصلی بدست بیاورم.

سابرگس جو در ادامه افزود: از آنجائیکه از نظر شرایط فرهنگی تفاوت زیادی بین کشورم و ایران وجود دارد هنوز نتوانسته ام خود رابا شرایط ایران بیشترهماهنگ کنم که ضروری است هر چه زودترخود را با این شرایط هماهنگ کنم چرا که این اتفاق می تواند بر موفقیت من در فوتبال ایران کمک مناسبی باشد.

وی همچنین خاطر نشان ساخت : برای موفق شدن در لیگ ایران باید به شناخت خوبی از فوتبال ایران برسم که در حال حاضر با دیدن بازیهای لیگ سعی می کنم تا به این شناخت دست یابم که به طورحتم شناخت بیشتر از فوتبال ایران می تواند در آینده فرصت های بسیار خوبی را برای حضور موفقم درلیگ فراهم کند.