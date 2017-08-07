قطر و ترکیه رزمایش مشترک برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قطر امروز دوشنبه با ترکیه رزمایش نظامی برگزار کرد تا دوستی خود با یکی از متحدانش را به رخ ۴ کشور عربی (عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر) که از ۲ ماه پیش دوحه را تحریم کرده اند، بکشد.

در همین راستا، روزنامه «الشرق» قطر، هدف از رزمایش اخیر را آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای دفاع از زیرساخت ها، تسهیلات راهبردی و اقتصادی عنوان کرد.

پارلمان ترکیه در تاریخ ۷ ماه میلادی گذشته (ژوئن) مجوز اعزام صدها نیروی نظامی این کشور را به قطر صادر کرد تا حمایت خود از دوحه را اعلام کند.

تعداد نیروهای ترکیه ای که قرار است در راستای انجام تمرین های نظامی و ضد تروریسم به قطر اعزام شوند، ۳۰۰۰ نفر اعلام می شود.

از جمله شروط ۱۳ گانه کشورهای تحریم کنند برای از سر گیری رابطه با قطر، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه، محدود کردن رابطه با ایران و تعطیلی شبکه تلویزیونی «الجزیره» عنوان می شد که هیچ یک مورد موافقت دوحه قرار نگرفت.