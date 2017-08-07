۶۵درصد ادارات خراسان جنوبی برای معلولان مناسب سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضا زاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با اشاره به ارزیابی های صورت گرفته در خصوص مناسب سازی در بین دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت: ۵۳ دستگاه اجرایی و ادارت کل استان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی های صورت گرفته در چهار شاخص ورودی، سطح شیب دار، آسانسور و فضاهای بهداشتی انجام شده است، افزود: علایم حسی برای نابینایان در هیچ دستگاهی مد نظر قرار نگرفته است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امتیاز استان خراسان جنوبی در جشنواره شهید رجایی در زمینه مناسب سازی از ۲۰ امتیاز ۱۳.۱ بوده است، گفت: مناسب سازی در ۶۵.۴ درصد ادارات کل استان محقق شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ پژوهشی در ۳۹ دستگاه اجرایی در خصوص ارتباط آماری با تخصیص اعتبارات انجام شده است، عنوان کرد: در این پژوهش ها ۱۳ شاخص بررسی شده که از این تعداد هفت شاخص هیچ گونه ارتباط آماری با تخصیص اعتبارات نداشته اند.

رضا زاده با اشاره به اینکه روند مناسب سازی شهری در استان کند است، بیان کرد: تفاهم نامه ای با موسسسه خیریه جسمی، حرکتی استان منعقد شده است که در این تفاهم نامه در زمینه مناسب سازی از نظر خود مددجویان نیز استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر معلولین استان های شرق کشور به میزبانی استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: این جشنواره از سیزدهم تا هفدهم آذر ماه سال جاری با حضور استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان برگزار خواهد شد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از اهداف بزرگ این جنواره ارتقاء وضعیت مناسب سازی در استان است، گفت: افزایش اعتماد به نفس، خودباوری و فرهنگ سازی از دیگر اهداف جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ نفر مهمان در این جشنواره حضور خواهند داشت، افزود: این جشنواره در سه گروه تئاتر خیابانی، تئاتر صحنه ای و تئاتر کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به مصوبه جلسه قبل مبنی بر اجرایی شدن صندلی با جایگاه ویژه افراد دارای معلولیت و سالمند در نزدیک ترین محل ورودی ناوگان حمل و نقل، اظهار کرد: چهار شهرستان در استان سرویس حمل و نقل عمومی دارند که مناسب سازی های لازم باید انجام شود.

علی عرب نژاد با بیان اینکه بیشترین اقدامات تامین شده در زمینه مناسب سازی مربوط به ایستگاه ها است، افزود: اولین صندلی نزدیک به درب اتوبوس در ناوگان شهری جانمایی شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه احداث اتوبانک به منظور تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بانکی، گفت: تا کنون بانک شهر و بانک ایران زمین در این خصوص درخواست داشته اند که امیدواریم با همکاری شهرداری هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید.

علی عدل، معاون امور عمران و شهرسازی شهرداری بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار مناسب سازی درخواست شده است که تنها ۳۶ میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه تا کنون در بحث مناسب سازی ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: امسال نیز حدود ۳۰۰ میلیون تومان دیگر درخواست شده است که در صورت محقق شدن تمامی اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

معاون امور عمران و شهرسازی شهرداری بیرجند ادامه داد: اتوبانک ویژه معلولین از سوی بانک شهر در خیابان صیاد شیرازی بیرجند جانمایی شده است.