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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

در مراسم تقدیر از اصحاب رسانه؛

واکنش ظریف به سلفی نمایندگان با موگرینی

واکنش ظریف به سلفی نمایندگان با موگرینی

وزیر امورخارجه گفت: در مراسم تحلیف چند رئیس مجلس به دنبال گرفتن تصویر سلفی با بنده بودند، آن یک پیام را منتقل می کرد و تصاویر دیگری که از آن مراسم دیدید هم یک پیام دیگر منتقل میکرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم تقدیر از خبرنگاران ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه اظهارداشت: امروز نقش رسانه ها بسیار مهم است و می‌تواند منجر به اتفاقات بزرگی شود؛ لذا اهمیت خبرنگار و رسانه در عصر امروز بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: خبرنگار در میان عکس ها و خبر ها آنهایی را انتخاب می کند که از نظر او می تواند بیانگر بهتری از واقعیات باشد و این یک تصمیم موثر در قدرت سازی است و باید پذیرفت که قدرت مبنایی قدرتی است که خبرنگاران دارند.

ظریف ادامه دارد: امروز دیگر قدرت صرفا نظامی نیست و ابزارهای آن متفاوت است و کسانی که می‌توانند تولید فکر و محتوا و تصویر داشته باشند صاحب قدرت هستند و باید اصحاب رسانه به قدرت خود ایمان آورند و بدانند قدرت مسئولیت می آورد.

وی ادامه داد: در روز تحلیف آقای روحانی خبرنگاران دیدند که چند رئیس مجلس به دنبال گرفتن تصویر سلفی با بنده بودند، آن یک پیام را منتقل می کرد و تصاویر دیگری که از آن مراسم دیدید هم یک پیام دیگر منتقل میکرد و این اهمیت کار رسانه است.

ظریف تصریح کرد: بحث اول این بود که رسانه قدرتمند بوده و هر کس می تواند قدرتمندترین فرد جهان باشد، اگر پیام درست تولید شود حتی اگر یک شهروند خبرنگار باشد می تواند انتشاری غیرقابل کنترل داشته باشد.

وزیر امور خارجه گفت: اتفاقا مهم این است که احساسات هم جهانی شده است و قدرت های جنگ طلب به دنبال یک حرکت برق آسا هستند، چرا که احساسات جهانی نمی گذارد جنگ ها فرسایشی و طولانی شود و این به دلیل فشار احساسات جهانی است.

وی افزود: واقعیت دوم این است که نمی توانید مخاطب خود را انتخاب کنید، هر مطلبی به محض نشر آن تمام دنیا متوجه خواهند شد و مخاطب خاصی نداریم. چه مخاطب عقیدتی، اجتماعی و یا جغرافیایی و این یعنی غیرقابل کنترل بودن انتخاب مخاطب و سنگینی مسئولیت اهل رسانه و مسئولان.

ظریف گفت: کلام، امروز قدرت است و باید باور کنیم که محدودیت ناپذیر است و هیچ محدودیتی برای یک اقدام و سخنرانی وجود ندارد. شرایطی که به واقع هزینه های سنگینی برای شکل دادن آن متحمل میشویم.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: امروز بیشترین هزینه در روابط عمومی برای تولید پیام است. برخی از دوستان و همسایگان ما هزینه های گزافی برای انتشار و تولید پیام های خاص خود در رسانه ها دارند.

وی بیان داشت: باید حساسیت و هشیاری در تولید پیام داشته باشیم و نیاز دارد ما به طور کامل با یکدیگر هماهنگ باشیم تا منافع ملی را بیشتر تامین کنیم و دوستان رسانه ای را در جریان امور و مسائل جاری قرار دهیم و البته این با چارچوب های مشخص شده و ملاحظاتی صورت می گیرد که به نظر ما باید با کمترین میزان از ملاحظات باشد.

ظریف در پایان خاطرنشان کرد: ما قدرت خود را از مردم می گیریم و باید در خدمت ولی نعمتان خود باشیم تا زمانی که شب سر بر بالین می گذاریم آن روز بدانیم به ولی نعمتان خود خدمت کرده ایم.

کد مطلب 4052502
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • حمید IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دوستت دارم دکتر

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