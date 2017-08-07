به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبرزمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرج، با تأکید بر اینکه باید نظارت بخشداری‌ها بر هزینه کرد دهیاری‌ها بیشتر شود، اظهار کرد: دولت مهاجرت معکوس را از شهر به روستا در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری اعتبارات به‌صورت ماهانه به‌حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود تا به خدمت‌رسانی در روستاها اختصاص پیدا کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم در خصوص سالروز تجلیل از آزادگان را موردتوجه قرار دهند.

قنبرزمانی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص برگزاری کنگره شهدای استان نیز اقدامات لازم را اجرایی کنند.

سرپرست فرمانداری کرج بابیان اینکه دستگاه‌ها موظف هستند علاوه بر آماده‌سازی پروژه‌های خود برای افتتاح، گزارش عملکرد به مردم ارائه کنند، بیان کرد: توسعه دولت الکترونیک ضروری است.

قنبرزمانی بابیان اینکه کارگروه دولت الکترونیک در فرمانداری فعال می‌شود، گفت: درصد هستیم تقویت نیروی انسانی، تجهیز و امکانات فرمانداری درشان مرکز استان فراهم شود.