۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

دمای هوای استان کرمانشاه اواخر هفته کاهش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از کاهش دمای هوای استان طی اواخر همین هفته خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دمای هوای استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی هوای گرم و پایدار حاکم در جو منطقه، همچنان تا روز چهارشنبه ادامه داشته و از روز پنج شنبه بتدریج از شدت آن در نقاط مختلف استان کاسته خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا روز چهارشنبه، بیشینه دمای هوا در شهر کرمانشاه به ۴۱ و در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه سانتیگراد برسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از وزش باد در استان نیز خبر داد و تصریح کرد: وزش باد در اوایل وقت هر روز و در نواحی غربی استان، به ویژه  مناطق مرزی قابل توجه خواهد بود.

وی گرمترین نقطه استان را شهر سومار با بیشینه دمای ۵۱ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.

