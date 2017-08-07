محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دمای هوای استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی هوای گرم و پایدار حاکم در جو منطقه، همچنان تا روز چهارشنبه ادامه داشته و از روز پنج شنبه بتدریج از شدت آن در نقاط مختلف استان کاسته خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا روز چهارشنبه، بیشینه دمای هوا در شهر کرمانشاه به ۴۱ و در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه سانتیگراد برسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از وزش باد در استان نیز خبر داد و تصریح کرد: وزش باد در اوایل وقت هر روز و در نواحی غربی استان، به ویژه مناطق مرزی قابل توجه خواهد بود.

وی گرمترین نقطه استان را شهر سومار با بیشینه دمای ۵۱ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.