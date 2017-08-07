حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین انتظامی برای حضور در آیین بزرگداشت روز خبرنگار که ساعت ۱۸ در مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می شود حضور یافته و در برنامه ای ویژه از سیروس رومی پیشکسوت و پڑوهشگر تاریخ مطبوعات فارس تجلیل خواهد کرد.

این در حالیست که در مراسم مذکور که با همکاری استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری برگزار خواهد شد، استاندار فارس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان سخنرانی کرده و نمایندگانی از خبرنگاران استان به ارایه پیشنهاد و نظر خواهند پرداخت.

از سویی در ادامه برنامه های هفته گرامیداشت روز خبرنگار، شامگاه امروز نمایشگاه عکس «شاتهای شورانگیز» با آثاری از ۳۴ عکاس خبری استان فارس در نگارخانه وصال شیراز افتتاح می شود که تا ۲۳مردادماه جاری برپاست.