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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری انجام می شود

توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری انجام می شود

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری انجام می شود، اظهار داشت:توسعه باغات از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است.

وی عنوان کرد: طرح توسعه باغات در اراضی شب دار در سطح ملی پیگیری شده است و اعتبارات این طرح اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: تجهیز زمین های کشاورزی و باغات به شبکه های آبیاری نوین از مهمترین اقدامات در چهارمحال و بختیاری است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داتش: بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4052512

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