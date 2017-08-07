ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه باغات در اراضی شیب دار چهارمحال و بختیاری انجام می شود، اظهار داشت:توسعه باغات از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی این استان است.

وی عنوان کرد: طرح توسعه باغات در اراضی شب دار در سطح ملی پیگیری شده است و اعتبارات این طرح اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: تجهیز زمین های کشاورزی و باغات به شبکه های آبیاری نوین از مهمترین اقدامات در چهارمحال و بختیاری است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داتش: بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.