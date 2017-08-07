مبادله ۱۹ میلیون و ۵۲۶ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۱۹ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۷۵ سهم به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۱۹۴ ریال در بورس منطقه‌ایی همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۶ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۴۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۱۷۵ شرکت است و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۳۵ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان یادآور شد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۸۱ هزار و ۲۶۶ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل، ۲۴۳ واحد کاهش یافت.