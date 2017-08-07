۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

همزمان با روز خبرنگار؛

نخستین نمایشگاه گروهی عکاسان خبری اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان – همزمان با روز خبرنگار نخستین نمایشگاه گروهی عکاسان خبری استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز خبرنگار نخستین نمایشگاه گروهی عکاسان خبری استان اصفهان در گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان برگزار می‌شود.

گفتنی است که در این نمایشگاه آثار عباس هاشمی، اصغر شیرازی، عباس فلاح، آزاده عزیزیان، آریا جعفری، مهدی جانی پور، محمد شریف، رسول شجاعی ، عباس پوستین دوز، عالیه سعادت‌پور، خدیجه نادری، مهدی کریمی، مرتضی صالحی، رضا قلیچ خانی، مجید حجتی، محمد رضا جعفری، احسان جزینی، مرتضی زنگنه، مهدی زرگر، فاطمه صادق زاده و رضا امینی نمایش داده می‌شود.

همچنین داوران نمایشگاه و مدیران رسانه و مسئولان استان اصفهان نیز در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

این نمایشگاه در پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه آغاز بکار کرده و تا ۲۵ مرداد ادامه دارد، ساعت بازدید از نمایشگاه نیز صبح‌ها ۹ الی ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پیش‌بینی شده است.

