به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۱۱۱ واحد پرورش ماهی آبزیان در البرز وجود دارد که از این تعداد ۲ هزارو ۴۱۰ تن محصول تولید میشود.
وی بابیان اینکه ۱۲ واحد پرورش ماهیان زینتی در البرز فعالیت دارد که در این مجموعهها ۱۲ میلیون قطعه بچه ماهی تولید میشود، افزود: سال گذشته میزان ۳۰۰ هزار دلار ماهی زینتی از البرز صادرشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به فعالیت استخرهای دومنظوره بهموجب آبیاری مزارع و پرورش آبزیان در استان البرز، کرد: هماهنگی لازم برای تخصیص اعتبارات موردنیاز در خصوص تأمین ماشینآلات و لوازم مکانیزاسیون انجامگرفته است.
موسوی تصریح کرد: این تسهیلات بانکی با سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان ارائه خواهد شد.
وی بابیان اینکه بحث پرورش ماهی در قفس یکی از موضوعات موردتوجه وزارت جهاد کشاورزی است، خاطرنشان کرد: امکانات لازم برای این مهم در البرز تولید و از این استان به سایر نقاط کشور ارسال میشود.
