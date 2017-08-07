۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۷ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۵ عملیات اطفای حریق، یک عملیات امداد و نجات و یک مورد عملیات احتیاط حریق شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق، یک عملیات امداد و نجات و یک مورد عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۳ مورد ایجاد مزاحمت و یک مورد نیز گزارش کذب بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق درختان در چهارراه بابک و سنگ شیر، ۲ مورد حریق باغ در سعیدیه و حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار بعثت بوده است.

وی گفت: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تنها عملیات احتیاط حریق نیز به دلیل تصادف خودرو و نشت سوخت در چهارراه بابک اعلام شده است.

