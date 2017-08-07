فرزاد دوستوندی در حاشیه بازدید جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای دولتی از عرصه های فعالیت طرح هجرت ۳ بسیج دانش آموزی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی در راستای تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان هر ساله اقدام به برگزاری طرح هجرت ۳ می کند.

وی هدف از اجرای این طرح را بهسازی و زیبا سازی مدارس محروم دانست و افزود: امسال نیز بالغ بر ۴ هزار دانش آموز هر دانش آموز ۱۰ روز در این عرصه مشغول خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه یادآور شد: همچنین این برنامه به جهت غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی وکسب مهارت سبب دورماندن دانش آموزان از بسیاری آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی تعداد اردوگاهها جهت اسکان دانش آموزان را در استان ۲۴ اردوگاه عنوان کرد و خاطر نشان شد: سعی شده در طول این مدت بالغ بر ۱۵۰ مدرسه توسط دانش آموزان بهسازی و رنگ آمیزی شوند.

دوستوندی در ادامه اظهار داشت: دانش آموزان علاوه بر بهسازی مدارس در کلاسهای آموزشی از قبیل ورزشی، امداد ونجات، احکام و مباحث دینی و اعتقادی و ... شرکت می کنند.