۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل/تلاش۳ساعته آتش نشانان ادامه دارد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از وقوع آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل واقع در جاده زرند خبر داد و گفت: عملیات برای اطفای حریق ادامه دارد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل واقع در کیلومتر دو جاده زرند اظهار کرد: در ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه ظهر دوشنبه طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ گزارش وقوع این آتش سوزی وصول شد.

وی از اعزام بلافاصله تیم های آتش نشانی به محل حادثه خبر داد و گفت: بعد از چهار دقیقه شش ماشین آتش نشانی از پنج ایستگاه در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق آغاز شد.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: عملیات اطفای حریق با تلاش ۳۰ آتش نشان همچنان ادامه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه تاکنون در اثر این حادثه هیچ فردی مصدوم نشده است، گفت: در حال حاضر حریق کنترل شده اما اطفاء نشده است و پیش بینی می شود که عملیات اطفا تا دو ساعت دیگر با موفقیت پایان یابد.

وی شدت خسارت وارده به این انبار را زیاد دانست و افزود: علت آتش سوزی مشخص نیست و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

