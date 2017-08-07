آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل/تلاش۳ساعته آتش نشانان ادامه دارد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی گسترده در انبار ایرانسل واقع در کیلومتر دو جاده زرند اظهار کرد: در ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه ظهر دوشنبه طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ گزارش وقوع این آتش سوزی وصول شد.

وی از اعزام بلافاصله تیم های آتش نشانی به محل حادثه خبر داد و گفت: بعد از چهار دقیقه شش ماشین آتش نشانی از پنج ایستگاه در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق آغاز شد.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: عملیات اطفای حریق با تلاش ۳۰ آتش نشان همچنان ادامه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه تاکنون در اثر این حادثه هیچ فردی مصدوم نشده است، گفت: در حال حاضر حریق کنترل شده اما اطفاء نشده است و پیش بینی می شود که عملیات اطفا تا دو ساعت دیگر با موفقیت پایان یابد.

وی شدت خسارت وارده به این انبار را زیاد دانست و افزود: علت آتش سوزی مشخص نیست و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.