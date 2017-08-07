۱۵۰ هکتار از جنگل ها و مراتع ایلام در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، آتشی که عصر دیروز در منطقه بوستانه ملکشاهی ایلام رخ داده بود بامداد امروز در شرایطی خاموش شد که به ۵۰ هکتار از پوشش جنگلی و مرتعی ایلام خسارت وارد کرده است.

این آتش سوزی، نخستین حریق گسترده امسال در ایلام بوده است.

محمدرضا قاسم نیا مدیر منابع طبیعی ملکشاهی در این زمینه گفت: آتش سوزی در منطقه بوستانه این شهرستان به ۵۰ هکتار از پوشش جنگلی و مرتعی خسارت وارد کرده است.

مراد یگانه فرماندار چرداول نیز گفت: آتش سوزی گسترده درکوه های لنه و چرمین شهرستان چرداول درپشت روستاهای هلسم وجم قوله از روز شنبه شروع وتا ساعت ۱۹ روز یکشنبه ادامه داشت.

وی گفت: متاسفانه آتش سوزی به بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی طبیعی وکشاورزی شهرستان خسارت وارد کرده که گرمی آب وهوا ، خشکی زمین وپوشش گیاهی منطقه عوامل اصلی ایجاد این آتش سوزی در شهرستان بودند.

با تلاش و همدلی نیروهای مردمی، بسیجیان منطقه، منابع طبیعی، ادارات و سپاه پاسداران حریق منطه لنه در شهرستان سیروان که از دیروز آغاز شده بود به طور کامل کنترل و خاموش شد.

آتش سوزی منطقه بوستانه شهرستان ملکشاهی نیز با تلاش نیروهای امدادی و منابع طبیعی و نیز نیروهای مردمی و بسیج مهار شد.

طی سال جاری به طور مکرر شاهد آتش سوزی در سطح جنگل های استان ایلام بوده ایم، بنابر بر اعلام مسئولان منابع طبیعی استان ایلام از مجموع ۶۴۱ هزار هکتار جنگل های استان ایلام ۲۰۷ هزار هکتار در محدوده مناطق حفاظت شده در خطر حریق قرار گرفته اند.

۷۴ نقطه در استان به عنوان نقاط بحرانی و مستعد آتش سوزی نیز شناسایی شده است.