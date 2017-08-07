۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

ساعت هوشمند بعدی اپل قابلیت برقراری تماس دارد

اپل قصد دارد ساعت هوشمندی با قابلیت های ال تی ای عرضه کند. به این ترتیب ساعت بی نیاز از موبایل می تواند خود تماس برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت اپل قصد دارد یک ساعت هوشمند با قابلیت های LTE را در سال جاری عرضه کند.

در حال حاضر ساعت هوشمند باید به آیفون متصل باشد تا فعالیت های مختلفی مانند ارسال پیام و پخش موسیقی را انجام دهد.

اما ساعت هوشمند سلولار جدید به کاربران اجازه می دهد فعالیت های گفته شده را بدون نیاز به آیفون انجام دهند. به این ترتیب از اتکا ساعت به موبایل کاسته می شود و ساعت می تواند به تنهایی تماس صوتی برقرار کند.

طبق گزارش ها شرکت اینتل تهیه مودم های LTE  برای ساعت جدید را برعهده دارد.  به گفته تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل، احتمالا این ساعت در سه ماهه سوم سال جاری عرضه خواهد شد.

شیوا سعیدی

