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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

کاهش جزئی قیمت دلار/ نرخ یورو به ۴۵۷۹ تومان رسید

کاهش جزئی قیمت دلار/ نرخ یورو به ۴۵۷۹ تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز دوشنبه قیمت دلار اندکی کاهش یافت و یورو حدود ۱۸ تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز دوشنبه قیمت دلار اندکی کاهش یافت و یورو حدود ۱۸ تومان گران شد، براین اساس قیمت دلار با ۷ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۳۸۱۵ تومان و قیمت یورو با ۱۸ تومان افزایش به ۴۵۷۹ تومان رسید، همچنین درهم امارات ۱۰۴۸ تومان، پوند ۴۹۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۷ تومان است.  

براین اساس قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۷ دلار و ۶۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۲۴۵ تومان است.  

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۵۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان؛ نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش ۶۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان؛ ربع سکه با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۲۴۹ هزارتومان است.  

کد مطلب 4052541

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