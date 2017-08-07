کاهش جزئی قیمت دلار/ نرخ یورو به ۴۵۷۹ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز دوشنبه قیمت دلار اندکی کاهش یافت و یورو حدود ۱۸ تومان گران شد، براین اساس قیمت دلار با ۷ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۳۸۱۵ تومان و قیمت یورو با ۱۸ تومان افزایش به ۴۵۷۹ تومان رسید، همچنین درهم امارات ۱۰۴۸ تومان، پوند ۴۹۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۷ تومان است.

براین اساس قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۷ دلار و ۶۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۲۴۵ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۵۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان؛ نیم سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش ۶۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان؛ ربع سکه با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۲۴۹ هزارتومان است.