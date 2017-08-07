۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایلام تاکید کرد:

ضرورت آمادگی ۱۰۰ درصدی برای مقابله با هرگونه تهدید در ایام اربعین

ایلام-مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایلام بر لزوم آمادگی ۱۰۰ درصدی نهادهای مسئول برای برگزاری آیین های اربعین و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و تهدیدی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شریفی روز دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری رزمایش ترومایی حین انفجار تروریستی در ایلام اظهار داشت: طی سال های اخیر و بویژه در ایام اربعین حسینی گروهک های تکفیری و تروریستی تلاش کرده اند امنیت این مراسم جهانی را خدشه دار کنند و در تبلیغات خود عنوان می کنند که اجازه برگزاری این همایش میلیونی را نخواهند داد.

وی ادامه داد: ولی در سایه عنایات الهی و توجه خاندان عصمت و طهارت (ع) و جانفشانی نیروهای امنیتی و نظامی طی این مدت کمترین حادثه ای در این ایام رخ داده که نشانه آمادگی بسیار خوب نهادهای مسئول و عجز و ناتوانی این گروه های وابسته به استکبار برای عملی کردن برنامه های شوم خود است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام یادآور شد: با وجود انکه گروه تروریستی داعش به روزهای پایانی خود در عراق نزدیک شده و با هدایت های مرجعیت دینی و هوشیاری مردم این کشور شاهد زوال و شکست های پی در پی انها هستیم، ولی این مسئله نباید مسئولان امر در کشورمان را برای هوشیاری در مقابل هرگونه تهدیدی غافل کند.

شریفی اضافه کرد: برگزاری رزمایش ترومایی حین انفجار تروریستی می تواند میزان آمادگی دستگاه ها را در مقابل تهیدات احتمالی ارتقا دهد که در استان نیز امسال پیش از ایام اربعین اجرا خواهد شد.

