پیک مصرف برق در گلستان شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: استان گلستان دارای ۶۸۴ هزار مشترک است که برق این مشترکان توسط ۱۴ هزار کیلومتر فشار متوسط و ضعیف و ۳۱ پست فوق توزیع تامین می شود.

وی افزود: گلستان در شرایط آب و هوایی گرمسیری است و در ۱۴ تیرماه با ۴۹ درجه بدترین حالت پیک را تجربه کرد و مصرف گلستانی ها به یک هزار و ۱۵۰ مگاوات رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: این پیک مصرف در هفته گذشته شکسته شد و به یک هزار و ۱۶۴ مگاوات رسید.

وی از انجام اقدامات جهت پایدارسازی شبکه خبر داد و اضافه کرد: تاکنون تقویت پست گرگان، شهید قندهاری آزادشهر، گمیشان و گنبدکاووس و همچنین احداث پست جدید گالیکش و دلند انجام شده است.

نصیری تصریح کرد: همچنین تاکنون اصلاح و بهینه سازی ۴۰ کیلومتر به ویژه در مراوه تپه انجام شده و در بخش انتقال و فوق توزیع ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

برق دار شدن ۲۱ هزار مشترک

وی از برق دار شدن ۲۱ هزار مشترک در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته همچنین ۳۰ میلیارد تومان در توسعه شهری و روستایی و کاهش تلفات هزینه شده است.

وی همچنین بیان کرد: تقریبا پیک تابستان در گلستان سه برابر پیک مصرف در زمستان است و چاره ای جز صرفه جویی و محدود کردن صنایع و ... نداریم.

به گفته نصیری تغییر ساعت کاری ادارات در گلستان با هدف کاهش مصرف در زمان پیک اتفاق افتاده و تاکنون بین ۷۰ تا ۸۰ مگاوات صرفه جویی حاصل شده است.