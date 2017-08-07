مدیران و مسئولان همدانی در دریافت کارت اهدای عضو پیشتاز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌الله موسوی‌بهار پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جشن نفس در همدان اظهار داشت: کار بزرگی که خانواده‌های اهداکنندگان عضو انجام داده‌اند ماندگار خواهد برد.

وی با بیان اینکه متاسفانه سالانه آمار بالایی از مرگ مغزی اتفاق می‌افتد که بخشی قابل پیشگیری است اما بخشی را نمی‌توان پیشگیری کرد، گفت: باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا آمار تصادفات کاهش و به تبع مرگ مغزی کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه خوشبختانه مرکز پیوند کبد شیراز در جهان پیشتاز است و در حال حاضر مراجعه‌ از کشورهای مختلف به این مرکز وجود دارد، گفت: شرایط و تمهیدات خوبی برای اهدای اعضا در کشور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ایران در تخصص پزشکی رتبه بالایی یعنی رتبه ۱۵ را در میان کشورها دارد، عنوان کرد： در کشور امید به زندگی قبلا ۵۷ سال بود که اکنون به ۷۵ رسیده و باید با انجام اقداماتی طی سال‌های آینده به رقم به ۸۰ سال برسد.

موسوی‌بهار ضمن قدردانی از تلاش تیم پزشکی، فوریت‌ها و سایر بخش ها در کشور که تمام تلاش خود را برای حفظ سلامتی افراد دارند، افزود: آنها با مرگ مغزی افراد در کنار خانواده‌ها هستند و با آنها همدردی می‌کنند تا خانواده اطمینان پیدا کنند که به راحتی اهدای عضو کند.

وی ضمن درخواست مشارکت مردم در دریافت اهدای عضو به منظور فرهنگسازی در جامعه، گفت: همراهی جمعی و روحیه دادن به خانواده‌ها در این امر بسیار موثر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه من خود کارت اهدای عضو دریافت کرده‌ام که شاید دچار مرگ مغزی شوم و با اهدای عضوم یک فرد شایسته‌ای از مرگ نجات پیدا کند، گفت: امیدوارم مسئولان نیز در دریافت کارت اهدای عضو پیشتاز باشند.

موسوی بهار گفت: دریافت کارت اهدای عضو به این معنی نیست که اگر مشکل کوچکی برای فرد پیش آمد بخواهند اهدای عضو کنند و باید مراحل مختلف طی شود.