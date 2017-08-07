رزمایش ترومایی حین انفجار تروریستی در مهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دل پیشه روز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش ترومایی حین انفجار تروریستی اظهار داشت: دشمنان این آب و خاک همواره تلاش کرده اند مناسبت های ملی و مذهبی را که برای عموم مردم و مسئولان دارای اهمیت است خدشه دار کنند و با ایجاد جو روانی از حضور مردم در این مراسمات جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: یکی از این آیین ها کنگره عظیم اربعین حسینی است که در این ایام شاهد حضور چندین میلیونی شیعیان عالم از اقصی نقاط جهان در کربلای معلی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تامین امنیت این مراسم را مهم ترین اولویت مسئولان امر برشمرد و تاکید کرد: دشمن تلاش کرده این مراسم کمرنگ شود تا به مطامع شوم خود دست یابد ولی هر سال این مراسم باشکوه تر از سالیان گذشته اجرا می شود.

وی اضافه کرد: مرز بین المللی مهران با توجه به نزدیکی به عتبات عالیات طی سالیان اخیر مهم ترین مسیر برای عزیمت زائران به این سفر معنوی بوده و با وجود حربه ها و توطئه های گروهک های تکفیری از امنیت بسیار مطلوبی نیز برخوردار بوده است.

دلپیشه گفت: امسال نیز نباید کوچکترین غفلت و کوتاهی در امر امنیت زائران اربعین صورت گیرد چراکه به موضوعی بین المللی تبدیل شده است.

وی یکی از مواردی که می تواند در این امر به کمک مسئولان بیاید را اجرای رزمایش عنوان کرد وی یادآور شد: رزمایش ترومایی حین انفجار تروریستی ۳۱ مردادماه جاری با همکاری تعدادی از نهادهای مسئول به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه های درگیر، ارزیابی برنامه آمادگی و مقابله اجرا می شود.

دلپیشه گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور، اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، پدافند غیرعامل استان ایلام، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ایلام و دستگاه های انتظامی و امدادی استان در اجرای این رزمایش مشارکت دارند.