به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان حسین ابراهیمیان اظهار کرد: مهلت شرکت در جشنواره استانی تئاتر گیلان تمدید شد.

وی افزود: بر اساس فراخوان اولیه سی‌امین جشنواره تئاتر گیلان، گروه‌های نمایشی که از مهرماه سال گذشته تا پانزدهم مردادماه امسال در این استان اجرای عمومی داشتند، می‌توانستند در جشنواره شرکت کنند که فرصت اجرای نمایش برای شرکت در جشنواره مذکور تا بیستم مردادماه جاری تمدید شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و مقاومت، فرهنگ کهن اسلامی - ایرانی، موضوعات اجتماعی معاصر، حجاب و عفاف از موضوعات سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان است.

وی با بیان اینکه امسال فیلم نمایش‌های متقاضی شرکت در جشنواره بازبینی می شود، تاکید کرد: متقاضیان برای حضور در جشنواره لازم است حداکثر تا ٢١ مرداد ٩٦ با تکمیل فرم ارائه شده فراخوان، آمادگی خود را برای حضور در جشنواره و مراحل ارزیابی و انتخاب به دبیرخانه جشنواره اعلام کنند.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: علاقمندان برای مشاهده فراخوان سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان می‌توانند به سایت این اداره‌کل به آدرس http://gilan.farhang.gov.ir مراجعه کنند.

گفتنی است سی‌امین جشنواره استانی تئاتر گیلان به همت انجمن هنرهای نمایشی استان و با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ١٥ لغایت ١٧ شهریور ٩٦ در رشت برگزار می شود.